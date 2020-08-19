Стали известны составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария»
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Стали известны составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов между французским «Лионом» и мюнхенской «Баварией».
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайер, Какере, Ауар, Экамби, Депай, Марсело, Марсал, Корне, Гимарайнс.
«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Мюллер, Гнабри, Левандовски, Киммих, Алькантара, Горецка, Перишич.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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