«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
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Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе красно-белых отличился Эсекьель Понсе. За башкирский клуб точным ударом отметился Павел Аликин.
РПЛ. «Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:1.
1:0 — Аликин — 2'
1:1 — Понсе — 18'.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка .
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