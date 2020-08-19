«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе красно-белых отличился Эсекьель Понсе. За башкирский клуб точным ударом отметился Павел Аликин.

РПЛ. «Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:1.

1:0 — Аликин — 2'

1:1 — Понсе — 18'.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка .

Ранее наставник тульского «Арсенала» Сергей Подпалый поделился мнением об игре с «Краснодаром».