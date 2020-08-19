«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
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«Уфа» и московский «Спартак» объявили составы на матч третьего тура чемпионата России.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Встреча пройдет в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 16.00 мск.
Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Александр Кокорин не полетел с командой на матч против «Уфы».