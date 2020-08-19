Глава UFC высказался о желании Джона Джонса завоевать титул в тяжелом весе
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о желании первого номера рейтинга промоушена Джона Джонса побороться за титул чемпиона в тяжелом весе.
Функционер отметил, что UFC сначала планирует организовать поединок между действующим обладателем пояса американцем Стипе Миочичем и камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Джонс — давний чемпион в полутяжелом весе. На мой взгляд, он величайший в истории. Если он захочет вернуться и попробовать свои силы в тяжелом весе, у меня не будет с этим проблем», — цитирует Уайта MMA Fighting.