Глава UFC высказался о желании Джона Джонса завоевать титул в тяжелом весе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о желании первого номера рейтинга промоушена Джона Джонса побороться за титул чемпиона в тяжелом весе.

Функционер отметил, что UFC сначала планирует организовать поединок между действующим обладателем пояса американцем Стипе Миочичем и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Джонс — давний чемпион в полутяжелом весе. На мой взгляд, он величайший в истории. Если он захочет вернуться и попробовать свои силы в тяжелом весе, у меня не будет с этим проблем», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее лучший боец UFC анонсировал переход в тяжелый вес.