Стала известна бригада судей на финальный матч Лиги Европы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стала известна бригада судей на финальный матч Лиги Европы между испанской «Севильей» и миланским «Интером», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным судьей игры назначен Данни Маккели из Нидерландов. Его помощниками станут Марко Дикс и Хессель Стегстра. За VAR будет отвечать голландец Йохем Кампейс.
Напомним, встреча состоится 21 августа.
Ранее была объявлена команда недели в Лиге Европы.