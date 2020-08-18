«Бавария» уволила обвиняемого в расизме тренера

Мюнхенская «Бавария» уволила тренера академии, которого обвиняют в расовой дискриминации. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт специалиста, имя которого не называется, был расторгнут по взаимному согласию.

Телеканал ARD опубликовал сообщения неназванного тренера академии в группу WhatsApp, где состояли, в числе прочих, сотрудники молодежного кампуса клуба и футболисты. В них неоднократно появлялись расистские выражения. В частности, в отношении игроков употреблялись выражения «грязные турки» и другие оскорбительные слова.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на расистский скандал в молодежной команде.