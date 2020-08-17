В РФС рассказали о ходе расследования смерти 17-летнего футболиста

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов рассказал о ходе расследования смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

Безуглов заявил, что все игроки «Олимпика» имели допуск, выданный зимой 2020 года. По итогам прохождения освидетельствования у Колосова не было выявлено состояний, препятствующих занятиям футболом.

6 августа команда также прошла медосмотр в филиале № 5 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы.

«При этом никаких документов до 15 августа руководство школы, несмотря на просьбы к администрации Филиала диспансера, так и не получило. По результатам освидетельствования, проведенного 6 августа, ни один из врачей и других сотрудников медицинского учреждения не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем ни самому футболисту, ни тренерам команды, ни руководству спортивной организации, ни родителям», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Отмечается, что администрация медицинского учреждения никакой информации о результатах медосмотра не предоставила и сообщила тренеру команды, что документы находятся в головном учреждении.

Реанимационные мероприятия были начаты на футбольном поле, а скорая помощь прибыла спустя десять минут после вызова. Колосов скончался после прибытия в больницу.

В РФС и Московской федерации футбола заявили о готовности оказать максимально возможную помощь следственным органам.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть 17-летнего футболиста.