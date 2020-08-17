Валуев заявил, что ситуация в Белоруссии напрямую относится к России

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что ситуация в Белоруссии напрямую относится к России.

«Сейчас то, что происходит, — это прообраз того, как и с чем будет жить Россия. Я не то, что люблю развивать какие-то конспирологические версии, но сценарий Белоруссии готов уже давно, прописан всеми специальными службами Запада!» — цитирует Валуева Sport24.

По мнению парламентария, лидеры стран Прибалтики и Польши прямым текстом говорят о возможном «сценарии захвата земель».

«И Польша, и другие страны Балтики спят и видят определенные части как Украины, так и Белоруссии с Россией», — добавил бывший спортсмен.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Для подавления протестов были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.

Ранее Валуев высказался о протестах в Белоруссии.