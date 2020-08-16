Академия «Строгино» прокомментировала смерть 17-летнего футболиста

Академия футбольного клуба «Строгино» заявила, что скончавшийся 17-летний футболист Михаил Колосов не имел проблем со здоровьем.

Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

«Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram академии.

Там отметили, что семье игрока будет оказана всесторонняя помощь.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста.