Академия «Строгино» прокомментировала смерть 17-летнего футболиста
Академия футбольного клуба «Строгино» заявила, что скончавшийся 17-летний футболист Михаил Колосов не имел проблем со здоровьем.
Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.
«Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram академии.
Там отметили, что семье игрока будет оказана всесторонняя помощь.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста.
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Трагический случай произошёл на базе в Рублёво. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле. Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации. Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь.