Де Брейне признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком прошедшего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Бельгийский хавбек принял участие в 35 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 20 результативных передач.
Также на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садио Мане (все — «Ливерпуль»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Ник Поуп («Бернли») и Джейми Варди («Лестер Сити»).