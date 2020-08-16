Де Брейне прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

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Футболист английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».

Встреча закончилась со счетом 1:3.

«Первый тайм мы провели недостаточно хорошо, во втором играли здорово. Мы прижали их к воротам, но пропустили два мяча. Нам надо учиться», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее «Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов