Де Брейне прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболист английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».
Встреча закончилась со счетом 1:3.
«Первый тайм мы провели недостаточно хорошо, во втором играли здорово. Мы прижали их к воротам, но пропустили два мяча. Нам надо учиться», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее «Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов