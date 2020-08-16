Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЧ

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, форвард французского «ПСЖ» Неймар, защитник немецкого «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано и нападающий французского «Лиона» Мусса Дембеле претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/2 финала турнира «Лейпциг» встретится с «Пари Сен-Жермен», а «такачи» сыграют против «Баварии».

Финальный матч пройдет 23 августа в Лиссабоне.

Ранее «Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.