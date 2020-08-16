Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЧ
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, форвард французского «ПСЖ» Неймар, защитник немецкого «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано и нападающий французского «Лиона» Мусса Дембеле претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.
Напомним, в 1/2 финала турнира «Лейпциг» встретится с «Пари Сен-Жермен», а «такачи» сыграют против «Баварии».
Финальный матч пройдет 23 августа в Лиссабоне.
Ранее «Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
�� Кто лучший игрок недели?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 15, 2020
⭐ Дайо Упамекано
⭐ Неймар
⭐ Томас Мюллер
⭐ Мусса Дембеле
Голосуй! ➡ https://t.co/hkguTQgPwJ#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander pic.twitter.com/t3drQM2jq7