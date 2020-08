Впервые в 1/2 финала ЛЧ нет команд из Испании, Италии или Англии

Впервые в полуфинале Лиги чемпионов нет команд из Испании, Италии или Англии, сообщает Gracenote Live в Twitter.

Напомним, в 1/2 финала немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с парижским «ПСЖ», а французский «Лион» сразится с мюнхенской «Баварией».

Финал турнира состоится 23 июня в Лиссабоне.



Ранее «Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

