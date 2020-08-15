Форвард «Спартака» Соболев высказался о судействе в матче с «Ахматом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», передает пресс-служба команды.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. При этом по ходу игры было отменено еще два гола в ворота грозненской команды.

«С «Ахматом» оба гола отменили по делу. Значит надо забивать больше, чтобы не было никаких проблем. Мы не расстроились. То есть, расстроились, конечно, что их отменили, но играли дальше и забили еще два», — заявил Соболев.

Стоит отметить, что в первом туре чемпионата России, где «Спартак» играл с «Сочи», произошел судейский скандал из-за неверно назначенного пенальти, благодаря которому «Сочи» смог вырвать ничью.

Ранее сообщалось, что Борис Игнатьев прокомментировал итоги матча «Спартак» — «Ахмат».