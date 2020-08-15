Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Урал»

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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Уралом» из Екатеринбурга.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Абильдгор, Йевтич, Бакаев, Кварацхелия, Игнатьев, Уремович, Самошников, Игорь Коновалов.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Араторе, Августиняк, Панюков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

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