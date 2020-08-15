Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Урал»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Уралом» из Екатеринбурга.
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Абильдгор, Йевтич, Бакаев, Кварацхелия, Игнатьев, Уремович, Самошников, Игорь Коновалов.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Араторе, Августиняк, Панюков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее в «Спартаке» оценили работу судей в матче с «Ахматом».