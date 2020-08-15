Телегин: я набрал физическую форму

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин рассказал о том, как он готовится к новому сезону Континентальной-хоккейной лиги (КХЛ), передает сайт «армейцев».

Напомним, игрок не выступал семь месяцев из-за травмы.

«Я достаточно замотивирован. На занятиях в зале чувствую себя хорошо. Потому что постоянно занимался после травмы. И физическую форму набрал. На прошлой неделе начал тренироваться на льду», — сказал Телегин.

Также Телегин отметил, что тренировки на льду даются ему сложнее, но с каждым днем становится все лучше и лучше.

Ранее хоккеист ЦСКА Максим Мамин поделился ожиданиями от следующего сезона.