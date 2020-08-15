Фанаты «Локомотива» жестко ответили игроку команды Баринову
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Фанаты московского «Локомотива» жестко ответили игроку команды Дмитрию Баринову.
Напомним, футболист заявил, что болельщики могут осуждать руководство, но они должны поддерживать команду.
«Мы никому из вас ничего не должны. В контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков». Мы имеем право выражать эмоции так, как хотим и этого требует ситуация», — говорится в заявлении фанатов во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» расторг контракт с голкипером Никитой Медведевым.