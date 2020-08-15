Фанаты «Локомотива» жестко ответили игроку команды Баринову

Фанаты московского «Локомотива» жестко ответили игроку команды Дмитрию Баринову.

Напомним, футболист заявил, что болельщики могут осуждать руководство, но они должны поддерживать команду.

«Мы никому из вас ничего не должны. В контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков». Мы имеем право выражать эмоции так, как хотим и этого требует ситуация», — говорится в заявлении фанатов во «ВКонтакте».



Ранее сообщалось, что «Локомотив» расторг контракт с голкипером Никитой Медведевым.