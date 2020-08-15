Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» с «Айлендерс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьей звездой второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Айлендерс», а Овечкин забросил две шайбы своей команды.

Первой звездой признан защитник «Айлендерс» Ник Ледди, единожды поразивший ворота соперников. Второй звездой стал его одноклубник Жан-Габриэль Пажо, отметившийся двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Айлендерс».