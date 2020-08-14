Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос об уходе из клуба

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

«Вокруг моего возможного перехода в «Локомотив» были только разговоры. Разговоры вокруг, в СМИ — не с моим участием. Я как капитан «Спартака» не представляю, что могу покинуть команду, особенно в такой момент», — цитирует Джикию Sport24.

Российский защитник является воспитанником столичного «Локомотива». На профессиональном уровне он выступал за фарм-клуб «железнодорожников», а также играл в «Спартаке» из Нальчика, дзержинском «Химике» и пермском «Амкаре». В декабре 2016 года Джикия подписал контракт с московским «Спартаком». В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2018/19 был назначен капитаном команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил предложение о покупке Джикии от итальянского «Наполи».