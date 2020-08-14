Заменивший Тедеско тренер оценил игру «Спартака» в матче с «Ахматом»

Андреас Хинкель, вынужденно руководивший московским «Спартаком» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», прокомментировал итоги встречи и оценил игру команды. По словам специалиста, добиться победы удалось во многом благодаря настрою и характеру.

«Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию после первого тайма и реализовали свои шансы. Важно, что команда показала характер и страсть после первого тайма, где получалось не все», — цитирует Хинкеля Sport24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Хинкель вынужденно заменил главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который перед встречей почувствовал недомогание.