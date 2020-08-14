«Барселона» и «Бавария» огласили стартовые составы на матч ЛЧ
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, противостояние пройдет в режиме одного матча на нейтральном поле. Стартовый свисток на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне прозвучит в 22.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Ранее сообщалось, что из состава «Барселоны» выбыл Самэуль Юмтити, у которого выявили коронавирус.