«Барселона» и «Бавария» огласили стартовые составы на матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, противостояние пройдет в режиме одного матча на нейтральном поле. Стартовый свисток на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне прозвучит в 22.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее сообщалось, что из состава «Барселоны» выбыл Самэуль Юмтити, у которого выявили коронавирус.