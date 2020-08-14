В Международной федерации хоккея рассказали о переносе ЧМ из Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал слухи о возможном переносе чемпионата мира — 2021, который должен принять Минск и Рига, из Белоруссии в другую страну. Данная идея возникла после политических протестов и столкновений с силовиками в Белоруссии. По словам Фазеля, федерация пока не рассматривает вопрос о переносе первенства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Также мы не обращались к другим странам с вопросом, не хотели бы они принять турнир. У нас есть одобренные заявки от Белоруссии и Латвии, и мы работаем с оргкомитетами обеих стран, чтобы провести турнир там. Перенесем или отменим турнир только в том случае, если будет невозможно сыграть на аренах в те даты, которые уже определены, или если сборные не смогут прибыть на чемпионат мира. Такое уже случилось в 2020 году из-за пандемии коронавируса», — приводит слова Фазеля латвийский портал Sportacentrs.

Ранее президент ИИХФ заявил, что организация готова к давлению перед чемпионатом мира 2021 года в Белоруссии и Латвии.