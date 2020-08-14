Мать судьи Казарцева назвала унижением проверку ее сына на полиграфе

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Судья Василий Казарцев Судья Василий Казарцев
Судья Василий Казарцев
РИА Новости

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида резко раскритиковала решение провести проверку ее сына на полиграфе. Работа судьи на матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» была признана неудовлетворительной, а его ошибки, повлиявшие на результат, вызвали подозрения в предвзятости специалиста. Утверждается, что проверку на полиграфе он проходил более шести часов.

«У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку — это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость. Если кто-то считает, что Василий предвзято назначил второй пенальти, тогда они сами такие, значит, они сами делают много нечестных вещей», — цитирует Зинаиду Казарцеву «Фонтанка».

Матч «Спартак» — «Сочи» завершился вничью со счетом 2:2. Красно-белые вели в первом тайме 2:0, но пропустили два мяча с пенальти — на 15-й и 89-й минутах. Видеоассистентом Казарцева был Алексей Еськов.

Ранее мать футбольного рефери пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес ее сына и семьи.