Кашшаи не хочет покидать пост главы департамента судейства РФС

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи ответил на критику общественности и призывы освободить свой пост. По словам специалиста, в ближайшее время увольняться он не намерен.

«Если что-то идет не так, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол — это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность», — сказал Кашшаи в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Пост главы департамента судейства РФС венгерский специалист занял в январе 2020 года, сменив бывшего арбитра Александра Егорова.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев выступил с поддержкой в адрес Кашшаи.