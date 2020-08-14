Хабиб намерен сразиться с Фергюсоном в случае победы над Гэтжи

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил намерение сразиться с американским бойцом Тони Фергюсоном. 31-летний россиянин рассматривает его в качестве следующего соперника в случае победы над Джастином Гэтжи.

«В глубине души верю, что бой с Фергюсоном состоится. У Тони большие шансы. Если я выиграю у Джастина, я бы хотел видеть его в списке моих соперников. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы с Фергюсоном подрались. Я настраиваюсь на него как на самый сложный бой. Я бы хотел, чтобы он вернулся», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

Поединок Хабиба с Фергюсоном планировался и срывался пять раз. В последний раз бой российского чемпиона с американцем был назначен на апрель 2020 года, но из-за пандемии коронавируса встреча была отменена. В итоге Фергюсон сразился за пояс временного чемпиона UFC в легком весе с Гэтжи и потерпел поражение. 24 октября на турнире UFC 254 Джастин встретится с Нурмагомедовым.