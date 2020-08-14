Хабиб заявил о создании своей лиги смешанных единоборств

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил об открытии своей лиги смешанных единоборств.

«Мы открыли свою лигу — MMA Global. Бои будут проходить в одном месте, как раз подходит на время пандемии. В октябре или ноябре будет первый турнир, он пройдет во Флориде», — сказал Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москве.

В профессиональной карьере россиянин принял участие в 28 поединках, в которых не потерпел ни одного поражения. Последний бой в UFC Нурмагомедов провел в сентябре на турнире UFC 242. Тогда чемпион промоушена одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье.

Ранее Хабиб высказался о возможной карьере в политике.