Хабиб рассказал о переживаниях после смерти отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как пережил смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Специалист скончался 3 июля в Москве на 58-м году после осложнений, вызванных коронавирусом.

«У кого-то кто-то всегда умирал. Отношусь с пониманием. Это тяжелая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает. Может быть, эти чувства выведут меня на новый уровень, и я стану сильнее», — заявил боец на пресс-конференции, которая проходит в Москве.

Спортсмен добавил, что испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее.

Ранее Хабиб назвал дату поединка против временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи.