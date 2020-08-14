Глава ИИХФ обеспокоен ситуацией с протестами в Белоруссии

Президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель высказался о ситуации с протестами в Белоруссии.

Страна совместно с Латвией должна принять чемпионат мира 2021 года.

«Мы следим за этим, нас беспокоит то, что показывают. Но как я сказал, мы будем ждать, как ситуация будет меняться в будущем. Я очень надеюсь, что мы приедем в Минск», — цитирует Фазеля ТАСС.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Для подавления протестов были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.

Ранее сообщалось, что ИИХФ не планирует переносить матчи чемпионата мира из Белоруссии.