«Лион» считает предвзятыми судей матча с «Ман Сити» и готовит жалобу в УЕФА

Французский «Лион» планирует выступить с требованием о смене судейской бригады на матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщает интернет-портал Goal.

Обслуживать встречу, которая состоится 15 августа и пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, доверено арбитрам из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели.

По мнению французов, данные судьи могут быть предвзяты, поскольку в случае вылета «Лиона» из Лиги чемпионов и возможного завоевания титула «Манчестер Сити» французский клуб лишится всех шансов выступить в еврокубках в следующем сезоне. Между тем, амстердамский «Аякс» автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов. Чтобы этого избежать, «Лиону» необходимо выиграть турнир. В клубе убеждены, что нидерландские судьи могут этому помешать.

В случае, если жалоба в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет подана, то бригаду арбитров могут поменять.