«РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.
В составе немецкого клуба голами отметились Даниэль Ольмо, открывший счет, а также Тайлер Адамс.
У «матрасников» автором единственного забитого мяча стал Жоау Фелиш, реализовавший пенальти.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Таким образом, «РБ» сыграет в полуфинале Лиги чемпионом с французским «ПСЖ», который накануне обыграл итальянскую «Аталанту».
Лига чемпионов. 1/4 финала
«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 2:1
Голы: 1:0 — Ольмо — 50, 1:1 — Фелиш (пенальти) — 71, 2:1 — Адамс — 88