«РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.

В составе немецкого клуба голами отметились Даниэль Ольмо, открывший счет, а также Тайлер Адамс.

У «матрасников» автором единственного забитого мяча стал Жоау Фелиш, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «РБ» сыграет в полуфинале Лиги чемпионом с французским «ПСЖ», который накануне обыграл итальянскую «Аталанту».

Лига чемпионов. 1/4 финала

«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 2:1

Голы: 1:0 — Ольмо — 50, 1:1 — Фелиш (пенальти) — 71, 2:1 — Адамс — 88