Волейболистка Гамова высказалась о протестах в Белоруссии

Российская волейболистка Екатерина Гамова высказалась о протестах в Белоруссии.

«Мы знаем о том, что у вас творится… Вы не одни… Сердце многих россиян содрогается от ужаса, видя кадры вашего противостояния», — написала спортсменка в Instagram.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.



Ранее Алексей Ягудин высказался о протестах в Белоруссии.