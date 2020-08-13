Волейболистка Гамова высказалась о протестах в Белоруссии
Российская волейболистка Екатерина Гамова высказалась о протестах в Белоруссии.
«Мы знаем о том, что у вас творится… Вы не одни… Сердце многих россиян содрогается от ужаса, видя кадры вашего противостояния», — написала спортсменка в Instagram.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций.
Ранее Алексей Ягудин высказался о протестах в Белоруссии.
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Все последние дни я слежу за событиями в Беларуси...У меня есть друзья и коллеги оттуда...БОЛЬ...УЖАС...�� Можно написать большой текст,но думаю многие знают о событиях в РБ! Просто хочется сказать людям...мы знаем о том что у вас творится...вы не одни...♥️ многих россиян содрогается от ужаса, видя кадры вашего противостояния...ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!������������