Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал наставника «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча, а также оштрафовал на 200 тысяч рублей за оскорбление судейской бригады в перерыве матча первого тура чемпионата России против московского «Локомотива», передает сайт организации.

Напомним, клуб из Татарстана уступил со счетом 0:2.

Отмечается, что один матч специалист пропустит, а дисквалификация на вторую игру носит условный характер.



Ранее экс-защитник «Рубина» Алексей Попов раскритиковал Слуцкого.