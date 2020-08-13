Глава ИИХФ высказался о ситуации в Белоруссии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.
«Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время», — сказал Фазель.
Функционер отметил, что этот вопрос обсуждался очень коротко.
Напомним, в 2021 году в Белоруссии и Латвии должен пройти чемпионат мира по хоккею.
Ранее в Белоруссии задержали футболиста борисовского БАТЭ Антона Сароку.