Глава ИИХФ высказался о ситуации в Белоруссии

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.

«Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время», — сказал Фазель.

Функционер отметил, что этот вопрос обсуждался очень коротко.



Напомним, в 2021 году в Белоруссии и Латвии должен пройти чемпионат мира по хоккею.

Ранее в Белоруссии задержали футболиста борисовского БАТЭ Антона Сароку.