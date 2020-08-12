Чемпионат мира 2021 года по хоккею могут перенести из Белоруссии из-за протестов против результатов президентских выборов, передает Ilta Sanomat.

«Я поднял эту тему. Рене Фазель сказал, что все прояснится через две недели. Станет понятно, успокоится ситуация или нет», — сказал вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола.

Чемпионат мира должен пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня.



Ранее московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в товарищеском матче.