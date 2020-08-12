Футболист московского клуба «Чертаново» Сергей Пиняев занял шестое место в списке самых дорогостоящих футболистов 2004 года рождения.

Портал Transfermarket оценивает стоимость игрока в €200 тысяч.

В первую тройку по данному показателю вошли Эмре Демир из турецкого «Кайсериспора», оцененный в €900 тысяч, Бурак Инсе (турецкий «Алтынорду», €850 тысяч), Пьер Двомо (бельгийский «Генк», 500 тысяч).



Ранее сообщалось о том, что Пиняев отдал голевую передачу за «Чертаново» во втором матче подряд.