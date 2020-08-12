Гэтжи: Хабиб окружает себя людьми, которые ласкают его эго

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи нелестно высказался о российском чемпионе лиги Хабибе Нурмагомедове.

Их схватка пройдет 24 октября на UFC 254.

«Считаю, что самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя безупречным. Если бы вы сказали ему это или обратили на это его внимание, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это... Взгляните: он окружил себя людьми, ласкающими его эго. Я видел, как бойцы окружают себя отрядом, который действительно накачивает и ведет вверх.

В конце дня Нурмагомедов дышит кислородом. Его мозг нуждается в кислороде. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, Хабиб заснет», — цитирует бойца MMA Fighting.

Ранее промоутер Фьюри назвал сроки проведения боя с Уайлдером.