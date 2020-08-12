«Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф

По итогам результатов четвертьфинальных матчей Лиги Европы-2019/20 стало известно, что «Краснодар» сможет стартовать в Лиге чемпионов-2020/21 с четвертого раунда квалификации, а не с третьего.

Это произошло потому, что каждая из оставшихся команд, претендующих на победу в Лиге Европы, уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне благодаря успехам во внутренних чемпионатах. Таким образом, «Краснодар» примет участие в заключительном отборочном раунде плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Жоаозиньо не вернется в «Краснодар».