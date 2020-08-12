Экс-арбитр Николаев ответил на вопрос о заговоре против «Спартака»

Бывший футбольный арбитр Алексей Николаев высказался о спорном судействе в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2, а действия арбитров вызвали негодование красно-белых.

По словам Николаева, не может быть такого, чтобы арбитры намерены судили против «Спартака».

«Говорить о заговоре сейчас — модная тема. Мы говорим о человеческом факторе. Как можно представить, что дали какую-то команду судить против «Спартака»? Конечно, заговора никакого нет», – произнес Николаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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