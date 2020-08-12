Боец Василевский: Широков — змееныш

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский прокомментировал инцидент с избиением арбитра экс-футболистом Романом Широковым во время матча любительских команд.

По словам Василевского, бывший игрок мог нанести серьезные увечья арбитру Никите Данченкову, поскольку бил того голыми руками.

«Если хочешь показательно не согласиться, дал бы ему пощечину. Зачем еще и пинать? Там же шипы. Широков – змееныш, неправильно сделал. Может быть, судья действительно был неправ, но он же его не бил. Уверен, что Широкову никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Просто он понимает, что судья рухнет от его ударчика, а он добьет ногой. Мне бы он так не сделал», — приводит слова средневеса VseProSport.

Ранее стало известно, что Широков не принес личных извинений избитому арбитру.