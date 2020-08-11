Слуцкий потребовал отстранить арбитра матча «Рубин» — «Локомотив»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий потребовал отстранить от работы арбитра матча первого тура чемпионата России против московского «Локомотива» Сергея Иванова.
На 25-й минуте встречи вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме сбил в штрафной площади полузащитника соперника Хвичу Кварацхелию. Иванов не стал назначать 11-метровый удар, а в перерыве матча он показал красную карточку Слуцкому.
«Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было», — цитирует Слуцкого ТАСС.
Также главный тренер казанской команды попросил главу судейского комитета Виктора Кашшаи дать оценку эпизода.
Встреча между «Рубином» и «Локомотивом», которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.