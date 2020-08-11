Фанат «Спартака» провел пикет у штаб-квартиры УЕФА
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Фанат московского «Спартака» провел одиночный пикет у штаб-квартиры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, передает Sport24.
«Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) — просыпайся. Криминальное судейство в матче «Спартак — «Сочи», — написал болельщик на плакате.
Встреча первого тура первенства страны между московским «Спартаком» и «Сочи», прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на объяснения арбитра Василия Казарцева по спорным эпизодам матча с «Сочи».