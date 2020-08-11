РФС отреагировал на нападение Широкова на арбитра
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявление об инциденте с участием бывшего футболиста национальной команды Романа Широкова.
10 августа во время любительского матча игрок избил судью Никиту Данченкова, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.
В РФС заявили о недопустимости физического воздействия на арбитров.
«Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп — Профессиональной футбольной лиги», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале РФС.
В организации отметили, что готовы оказать пострадавшему необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал Широкова оказать помощь Данченкову.