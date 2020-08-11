Тихонов объяснил свое поведение в моменте с избиением судьи Широковым

Бывший российский футболист, тренер Андрей Тихонов прокомментировал эпизод с избиением судьи Романом Широковым во время матча любительских команд на турнире Московский Кубок Селебрити.

Тихонов принимал участие в игре и, как утверждает, пытался остановить рефери Никиту Данченкова от того, чтобы он показывал желтую карточку. Впоследствии недовольство действиями судьи послужило для Широкова поводом для нападения на Данченкова.

«Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. <...> Это все случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью.

Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобный инцидент», — приводит слова Тихонова «Р-Спорт».

Также Тихонов сообщил, что принес извинения видеооператору, в адрес которого выругался в момент, когда тот снимал происходящее.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил об отстранении Широкова от эфиров.