Широков впервые высказался после избиения судьи

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал инцидент, произошедший во время матча любительских команд, в ходе которого он напал на арбитра встречи и нанес ему несколько ударов.

39-летний игрок принес извинения судье Никите Данченкову и выразил надежду на его скорое возвращение в строй. У рефери рассечена бровь и подбит глаз.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», — написал Широков в своем Instagram.

Ранее избитый Широковым судья дал комментарий относительно произошедшего.