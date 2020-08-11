Широков впервые высказался после избиения судьи
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал инцидент, произошедший во время матча любительских команд, в ходе которого он напал на арбитра встречи и нанес ему несколько ударов.
39-летний игрок принес извинения судье Никите Данченкову и выразил надежду на его скорое возвращение в строй. У рефери рассечена бровь и подбит глаз.
«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками.
Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», — написал Широков в своем Instagram.
Ранее избитый Широковым судья дал комментарий относительно произошедшего.
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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями