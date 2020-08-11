Участник матча рассказал, как Широков напал на судью

Блогер Виктор Кравченко, участвовавший 10 августа в скандальном матче любительских команд «Ничего Обычного» и «Матч ТВ», у себя в Instagram прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на главного судью поединка.

Он отметил, что известный футболист угрожал арбитру.

«Судья потянулся за красной карточкой Широкову. Но подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал карточку... Широков в этот момент орёт: «Покажешь красную, и тогда я тебе втащу!» Судья показывает прямую красную — Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть или попадает в бровь... Судья падает, и Широков ему еще по животу ногой! Конец игры, конец всего — не знаю, но это уголовка.

Проходит две минуты, Широков подходит к судье: «Ну что, допрыгался?» — заявил Кравченко.

Ранее судья матча «Спартак» — «Сочи» высказался о вызове на полиграф.