Фетисов отреагировал на заявление Федуна о снятии «Спартака» с РПЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о заявлении владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России после матча первого тура против «Сочи».

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После встречи Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

«Я вам удивляюсь! Да, Федун сказал об этом, но это заявление было устным, неофициальным. Разве было заявление в Российский футбольный союз? Вы что, действительно думаете, что «Спартак» снимется с чемпионата?» — цитирует Фетисова «МИР 24».

Ранее Федун выступил за приглашение иностранцев в качестве видеоассистентов рефери.