Газизов прокомментировал слова Федуна о снятии с чемпионата

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата, передает Sport24.

«Я не обсуждаю слова владельца, это не мой уровень. Мы будем сильнее. Я зашел к команде, попросил их быть чуть сильнее. Все хотят выбить нас, чтобы мы думали не о футболе, а о других вещах», — сказал Газизов.

Также Газизов отметил, что команда должна двигаться дальше, играть и радовать болельщиков.



Ранее Федун заявил о том, что «Спартак» снимется с чемпионата.