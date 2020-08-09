Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при 70-летия, передает официальный сайт команды.

Напомним, россиянин занял десятое место.

«У меня ощущение, что это была мегагонка. Мы проделали отличную работу, были способны выжать из автомобиля все. Думаю, сегодняшний результат — это максимум», — сказал Квят.



Ранее Квят занял десятое место на Гран-при 70-летия.