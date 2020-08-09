Мещеряков прокомментировал вечеринку футболистов «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал вечеринку футболистов клуба, передает Sport24.

На вечеринке были замечены один из братьев Миранчуков, Игнатьев, Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев. Отмечается, что последнего засняли пьяным в компании бывшей жены экс-нападающего сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция», — заявил Мещеряков.

Ранее сообщалось о том, что футболисты «Локомотива» посетили вечеринку за три дня до матча Российской премьер-лиги (РПЛ).