Льюис отправил Олейника в нокаут на турнире UFC

Российский боец Алексей Олейник проиграл американцу Деррику Льюису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 174.

Поединок был завершен в начале второго раунда. Американец нанес серию сильных ударов по Олейнику, свалил россиянина и добил его. Рефери зафиксировал нокаут.

Бой прошел в рамках тяжелого веса.

Стоит отметить, что для Льюиса это 11-я победа нокаутом, что является лучшим показателем в тяжелом весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что Орловский поделился ожиданиями от боя Олейника против Льюиса.